Oasport.it - Dove vedere in tv la Veneto Classic 2024: programma, orari, percorso, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladi ciclismo su strada andrà in scena domenica 20 ottobre: la gara di categoria 1.Pro prevede la partenza da Soave (Verona) e l’arrivo a Bassano del Grappa (Vicenza) dopo aver191.95 km. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.00 da Soave, mentre lo start ufficiale sarà dato alle 12.05, infine l’arrivo è previsto a Bassano del Grappa tra le 16.15 e le 16.39. Si affronterà lo strappo di Monteviale, per giungere poi al traguardo volante di Nove, dedicato a Jacopo Venzo. Un primo circuito di 12.6 km da percorrere 2 volte prevede la salita de La Rosina, mentre un secondo circuito di 12.4 km da ripetere 4 volte include lo strappo de La Tisa, in pavé. Si affronterà poi il muro di Diesel Farm, in sterrato, a 10 km dall’arrivo, poi la rampa di Contrà Soarda, lunga 400 metri, che precede il traguardo in Piazza Libertà a Bassano.