Cesenatoday.it - Dopo l'estate Betobahia non si ferma, gli omaggi musicali a San Crispino e a Giovanni Pascoli

Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Anchel’- la stagione ideale per i “tormentoni” - non si arresta il genio creativo di Alberto Pazzaglia, al secolo, autore di “Ciapa la galeina”, la canzone in dialetto romagnolo più famosa al mondo. Due le novitàproposte, in questi primi scampoli d’autunno