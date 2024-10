Digital Week, Giffoni innovation hub conquista Gen Z (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Esplorazioni Digitali – Giudizio empatia e futuro nelle mani della Gen Z' è l’evento sold out di Giffoni innovation Hub content partner della Milano Digital Week che lo scorso 14 ottobre ha animato Spazio Phyd: più di 300 le richieste di accredito pervenute, 100 persone in sala e più di 3000 persone hanno Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Esplorazionii – Giudizio empatia e futuro nelle mani della Gen Z' è l’evento sold out diHub content partner della Milanoche lo scorso 14 ottobre ha animato Spazio Phyd: più di 300 le richieste di accredito pervenute, 100 persone in sala e più di 3000 persone hanno

Digital Week - Giffoni innovation hub conquista Gen Z - Il sold-out e la grande partecipazione online sono un segnale positivo del nostro lavoro. Un vero e proprio talk interattivo che grazie all'utilizzo dei visori, ha permesso alla Gen Z di entrare in una realtà parallela, sprigionare la propria creatività e generare un'esperienza in grado di trasformare il mondo del lavoro. (Liberoquotidiano.it)

Innovazione e tecnologia - torna la Terni Digital Week : “Il futuro inizia oggi non domani” - Workshops e meeting su intelligenza artificiale, comunicazione, marketing, social media, metaverso, ChatGpt, robotica, big data, gaming, sanità innovativa, blockchain, e-government, education, startup e finanza agevolata per le imprese. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Terni Digital Week... (Ternitoday.it)

