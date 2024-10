Difesa Salvini chiede assoluzione, il 20 dicembre la sentenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Chiedo per il ministro Salvini l'assoluzione perché il fatto non sussiste". Mancano pochi minuti alle 14, quando l'avvocata Giulia Bongiorno, conclude la sua arringa difensiva al processo Open Arms. Seduto accanto alla legale, che è anche Presidente della Commissione Giustizia, c'è il vicepremier Matteo Salvini. L'accusa per il ministro è grave: sequestro di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Chiedo per il ministrol'perché il fatto non sussiste". Mancano pochi minuti alle 14, quando l'avvocata Giulia Bongiorno, conclude la sua arringa difensiva al processo Open Arms. Seduto accanto alla legale, che è anche Presidente della Commissione Giustizia, c'è il vicepremier Matteo. L'accusa per il ministro è grave: sequestro di

