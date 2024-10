Diabete l’insulina ‘intelligente’ si accende e si spegne in base ai livelli di zucchero

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' una nuova forma di insulina ed è 'intelligente': è in grado dirsi ersi automaticamente in risposta aidi glicemia, evitando pericolose 'montagne russe' degli zuccheri. Gli scienziati che l'hanno progettata spiegano che funziona come una sorta di interruttore sensibile al glucosio. E nei test in corso sugli animali ha