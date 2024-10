Denunciato per furto di energia elettrica 47enne già ai domiciliari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata dello scorso 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sava hanno Denunciato un 47enne del posto, presunto responsabile di furto di energia elettrica. I militari dell’Arma hanno riscontrato, durante un controllo, che l’abitazione del Denunciato, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altre vicende che lo avrebbero visto coinvolto, non aveva al suo interno alcun contatore di energia elettrica. All’esterno dell’abitazione, infatti, un cavo di fortuna collegava l’impianto elettrico interno dell’appartamento alla rete elettrica, grazie ad un artigianale allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell’illuminazione pubblica. Tarantinitime.it - Denunciato per furto di energia elettrica 47enne già ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNella mattinata dello scorso 16 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sava hannoundel posto, presunto responsabile didi. I militari dell’Arma hanno riscontrato, durante un controllo, che l’abitazione del, già sottoposto alla misura cautelare degli arrestiper altre vicende che lo avrebbero visto coinvolto, non aveva al suo interno alcun contatore di. All’esterno dell’abitazione, infatti, un cavo di fortuna collegava l’impianto elettrico interno dell’appartamento alla rete, grazie ad un artigianale allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell’illuminazione pubblica.

