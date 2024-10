Denso fumo nero da un negozio in via Fereggiano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre 2024 in via Fereggiano a Marassi per la fuoriuscita di fumo da un negozio.La strada, in prossimità del civico 85, è stata chiusa temporaneamente al transito dalla polizia locale e poi riaperta a senso unico alternato Genovatoday.it - Denso fumo nero da un negozio in via Fereggiano Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre 2024 in viaa Marassi per la fuoriuscita dida un.La strada, in prossimità del civico 85, è stata chiusa temporaneamente al transito dalla polizia locale e poi riaperta a senso unico alternato

