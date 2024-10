Crisi del settore automotive: sciopero e manifestazione dei lavoratori Magneti Marelli a Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’industria automotive sta affrontando una fase critica e lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona ne è un esempio lampante. Con una percentuale di adesione allo sciopero che si attesta intorno al 60%, i lavoratori si sono mobilitati per far sentire la loro voce in un contesto di crescente difficoltà economica. Questa mattina, circa 80 operai, armati di striscioni e cartelli, hanno preso parte a un corteo a Roma, unendo le forze per reclamare maggiore attenzione verso le problematiche del settore. Percentuale di adesione allo sciopero e significato per i lavoratori La partecipazione al recente sciopero è stata significativa, con una stima di adesione del 60% da parte del personale di Magneti Marelli di Sulmona. Gaeta.it - Crisi del settore automotive: sciopero e manifestazione dei lavoratori Magneti Marelli a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’industriasta affrontando una fase critica e lo stabilimentodi Sulmona ne è un esempio lampante. Con una percentuale di adesione alloche si attesta intorno al 60%, isi sono mobilitati per far sentire la loro voce in un contesto di crescente difficoltà economica. Questa mattina, circa 80 operai, armati di striscioni e cartelli, hanno preso parte a un corteo a, unendo le forze per reclamare maggiore attenzione verso le problematiche del. Percentuale di adesione alloe significato per iLa partecipazione al recenteè stata significativa, con una stima di adesione del 60% da parte del personale didi Sulmona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero dell'automotive - metalmeccanici in piazza : "Esplode il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il governo è silente" - Anche le principali aziende del Forlivese hanno aderito allo sciopero del comparto automotive. "La crisi cui stiamo assistendo coinvolge buona parte del settore metalmeccanico, con impatti per certi versi paragonabili a quella del 2009, ma con caratteristiche strutturali ben diverse, per la... (Forlitoday.it)

Sciopero dell'automotive - '20mila in piazza a Roma' - "In 20mila in piazza" a Roma per la manifestazione nazionale organizzata dai sindacati metalmeccanici Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil con lo sciopero unitario del settore auto. Il numero è stato indicato dal palco in piazza del Popolo dagli stessi organizzatori. (Quotidiano.net)

Mobilitazione nazionale del settore automotive : sciopero e manifestazione a Roma - Facebook WhatsApp Twitter Un’importante giornata di mobilitazione ha avuto luogo in Italia, caratterizzata da uno sciopero unitario nel settore automotive e da una manifestazione nazionale a Roma. Le rivendicazioni dei sindacati del settore I sindacati hanno denunciato che “Stellantis in Italia e, più in generale, l’automotive in Europa sono al collasso“. (Gaeta.it)