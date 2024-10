Avellinotoday.it - Crisi automotive, manifestazione davanti alla Prefettura: a rischio il futuro di 4mila metalmeccanici della provincia di Avellino

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I sindacati deie i lavoratori sono scesi in piazza per difendere l'occupazione e rilanciare ildell'industria dell'auto in Italia, a partire dai siti Stellantis.di, in concomitanza con lanazionale di Roma,quale ha