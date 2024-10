Quotidiano.net - Cremlino teme 'conseguenze per i civili' dopo morte Sinwar

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La Russia è preoccupata per lesulla popolazione civile in Libano e a Gaza,che Israele ha eliminato il leader di Hamas Yahya. Lo ha detto il ;;portavoce delDmitry Peskov citato dalla Tass. "La cosa principale per noi sono leper la popolazione pacifica", ha detto in risposta a una richiesta di commento sull'azione di Israele. "Abbiamo serie preoccupazioni a riguardo", ha sottolineato il portavoce. "Il disastro umanitario che si osserva sia a Gaza che in Libano è oggetto della nostra seria preoccupazione", ha aggiunto Peskov.