Covid, con la variante Xec cambiano i sintomi: forte tosse, naso chiuso e poco appetito (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – cambiano ancora i sintomi del Covid con la variante Xec, l'ultima mutazione predominante del Sars-CoV-2. "Oggi non vediamo più positivi che hanno perso l'olfatto o i sapori come accadeva nel 2020-2021, ma fortunatamente anche la polmonite si vede molto di meno. L'ultima variante Xec – anche se è molto difficile distinguere un quadro Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –ancora idelcon laXec, l'ultima mutazione predominante del Sars-CoV-2. "Oggi non vediamo più positivi che hanno perso l'olfatto o i sapori come accadeva nel 2020-2021, ma fortunatamente anche la polmonite si vede molto di meno. L'ultimaXec – anche se è molto difficile distinguere un quadro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid - con la variante Xec cambiano i sintomi : forte tosse - naso chiuso e poco appetito - "Oggi non vediamo più positivi che hanno perso l'olfatto o i sapori […]. A spiegarlo è il direttore della Società italiana malattie infettive Massimo Andreoni che raccomanda: "Se ci sono i sintomi e il test è positivo, indossare sempre la mascherina" Cambiano ancora i sintomi del Covid con la variante Xec, l'ultima mutazione predominante del Sars-CoV-2. (Sbircialanotizia.it)

Si chiama Xec la nuova variante Covid che si diffonde in Romagna : "Importante proteggere i più fragili" - Anche se il freddo invernale è ancora lontano c'è già chi si è ammalato, sperimentando così i nuovi virus in circolazione. Si parla in particolare della sottovariante del Covid chiamata "Xec", segnalata la prima volta lo scorso giugno a Berlino, praticamente un ibrido tra altre due targate... (Ravennatoday.it)

Covid - la sottovariante "Xec" è arrivata in Romagna. Contagiato il medico : "Vi spiego i miei sintomi" - Stiamo parlando della sottovariante del Covid chiamata "Xec", segnalata la prima volta lo scorso giugno a Berlino, praticamente un ibrido tra altre due targate Omicron. . Con l'alternarsi di freddo e caldo c'è già chi, in anticipo sui tempi, si è ammalato sperimentando i nuovi virus in circolazione. (Riminitoday.it)