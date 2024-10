Firenzetoday.it - Costumi per Halloween: sei idee per la notte del 31 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 31si fa sempre più vicino e sono in molti quelli che vorrebbero festeggiare ma non sanno cosa fare ma soprattutto come vestirsi. Di seguito ecco alcunetraclassici e quelli più in voga per quest'anno.JokerIl costume di Joker quest'anno è tornato di moda grazie