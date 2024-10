Reggiotoday.it - Commissioni e scontro sul nuovo regolamento, Germanó e Cedro: "Leggi bavaglio al Comune"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Che il De profundis per Reggio Calabria fosse già stato recitato lo si sapeva già, dieci anni or sono, che Reggio stia vivendo uno dei periodi più bui della propria millenaria storia, con giovani che vanno via a migliaia per costruire il proprio futuro altrove senza far più ritorno, con attività