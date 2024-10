Messinatoday.it - Commissariato di Milazzo, gli uffici trasferiti nel comune vicino

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildi Pubblica Sicurezza dilascia temporaneamente l’ubicazione di via Municipio nr. 1 per trasferirsi nella sede distaccata di San Filippo del Mela, in corso Garibaldi n. 432 ed in via Roma n. 33.Glisono già operativi, pronti allo svolgimento di tutte le previste