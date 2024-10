Parmatoday.it - Come gestire la febbre e l’influenza: se ne parla alla Casa della comunità

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I medici di famiglia e i pediatri di libera sceltadi Langhirano incontrano i cittadini perre dilastagionale.L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, alle 20.30 al Centro culturale di Langhirano, in via Cesare Battisti 20