Forlitoday.it - Colpito alla testa da un pezzo di ferro all'interno del suo capanno: trasportato al Bufalini con l'elisoccorso

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è reso necessario anche l'intervento dell'elimedica per soccorrere un uomo rimasto ferito all'del propriodegli attrezzi, in via Sacco e Vanzetti a Castrocaro Terme. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, poco prima delle 15. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri