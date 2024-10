Climate Impulse, primo volo non-stop intorno al mondo su aereo a idrogeno verde (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Presso la sede di Bollate, Syensqo ha presentato Climate Impulse, il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde previsto nel 2028. Il progetto Climate Impulse, di cui Syensqo è il principale partner tecnologico, è stato illustrato nel corso di una conferenza alla presenza dell'aviatore svizzero Bertrand Piccard, il pilota che insieme a Raphaël Dinelli si imbarcherà nel viaggio senza precedenti. Syensqo mette la sua esperienza e la propria capacità di innovazione al servizio di questa nuova avventura attraverso materiali progettati su misura per la costruzione del velivolo. “Climate Impulse - ha commentato Marco Apostolo, Country Manager di Syensqo Italia - è una grande avventura umana, scientifica ed ecologica e aiuta a dimostrare, grazie al contributo e allo spirito pionieristico delle nostre oltre 13. Liberoquotidiano.it - Climate Impulse, primo volo non-stop intorno al mondo su aereo a idrogeno verde Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Presso la sede di Bollate, Syensqo ha presentato, ilnon-alsu unalimentato aprevisto nel 2028. Il progetto, di cui Syensqo è il principale partner tecnologico, è stato illustrato nel corso di una conferenza alla presenza dell'aviatore svizzero Bertrand Piccard, il pilota che insieme a Raphaël Dinelli si imbarcherà nel viaggio senza precedenti. Syensqo mette la sua esperienza e la propria capacità di innovazione al servizio di questa nuova avventura attraverso materiali progettati su misura per la costruzione del veli. “- ha commentato Marco Apostolo, Country Manager di Syensqo Italia - è una grande avventura umana, scientifica ed ecologica e aiuta a dimostrare, grazie al contributo e allo spirito pionieristico delle nostre oltre 13.

Climate Impulse - primo volo non-stop intorno al mondo su aereo a idrogeno verde - I materiali compositi, le pellicole e gli adesivi di Syensqo saranno cruciali per la realizzazione dell'intera struttura dell'aereo a idrogeno, dalla fusoliera alle ali, ai serbatoi ad idrogeno perché garantiranno leggerezza, insieme a proprietà meccaniche e termiche. . 200 persone nel mondo, la potenza delle innovazioni sostenibili che porteranno alla neutralità carbonica e faranno avanzare ... (Liberoquotidiano.it)

Syensqo lancia Climate Impulse : un aereo a idrogeno verde per il primo volo intorno al mondo nel 2028 - Questi laboratori rientrano in una rete globale progettata per sviluppare e testare tecnologie relative all’idrogeno. Queste innovazioni rendono l’intero progetto non solo realistico, ma anche praticabile a lungo termine. Le sue soluzioni innovative, utilizzate in elettrolizzatori e celle a combustibile, sono destinate a rivoluzionare non solo il settore dell’aviazione ma anche le applicazioni ... (Gaeta.it)

