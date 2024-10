Cina: Xinjiang, momenti salienti registrati col telefonino a WMS per partecipanti stranieri (3) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World Media Summit (WMS) si e’ aperta lunedi’ mattina a Urumqi, capoluogo della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. A tema “Intelligenza artificiale e trasformazione dei media”, il vertice ha riunito oltre 500 partecipanti provenienti da 106 Paesi e regioni, tra cui i rappresentanti di 208 organi mediatici mainstream, agenzie governative e organizzazioni internazionali. Durante il soggiorno dei partecipanti nello Xinjiang, quali sono stati i momenti registrati con il telefonino che li hanno piu’ colpiti? Seguite la corrispondente di Xinhua, Wang Yijie, per scoprirlo. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Xinjiang, momenti salienti registrati col telefonino a WMS per partecipanti stranieri (3) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World Media Summit (WMS) si e’ aperta lunedi’ mattina a Urumqi, capoluogo della regione autonoma nord-occidentale cinese dellouiguro. A tema “Intelligenza artificiale e trasformazione dei media”, il vertice ha riunito oltre 500provenienti da 106 Paesi e regioni, tra cui i rappresentanti di 208 organi mediatici mainstream, agenzie governative e organizzazioni internazionali. Durante il soggiorno deinello, quali sono stati icon ilche li hanno piu’ colpiti? Seguite la corrispondente di Xinhua, Wang Yijie, per scoprirlo. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : Xinjiang - momenti salienti registrati col telefonino a WMS per partecipanti stranieri (2) - Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La sesta edizione del World Media Summit (WMS) si e’ aperta lunedi’ mattina a Urumqi, capoluogo della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro. A tema “Intelligenza artificiale e trasformazione dei media”, il vertice ha riunito oltre 500 partecipanti provenienti da 106 Paesi e regioni, tra cui i rappresentanti di 208 organi ... (Romadailynews.it)

Cina : Xinjiang - momenti salienti registrati col telefonino a WMS per partecipanti stranieri (1) - Durante il soggiorno dei partecipanti nello Xinjiang, quali sono stati i momenti registrati con il telefonino che li hanno piu’ colpiti? Seguite la corrispondente di Xinhua, Wang Yijie, per scoprirlo. A tema “Intelligenza artificiale e trasformazione dei media”, il vertice ha riunito oltre 500 partecipanti provenienti da 106 Paesi e regioni, tra cui i rappresentanti di 208 organi ... (Romadailynews.it)

Cina : Xinjiang - esploriamo armonia tra bellezza - conservazione al lago Tianchi - Agenzia Xinhua. Cosa offre ai turisti? Quali misure sono state adottate per conservarlo come tesoro naturale e come luogo turistico sostenibile? Unitevi a Liu Yutian di Xinhua in un tour per scoprirlo. Pechino, 17 ott – (Xinhua) – Il lago Tianchi, nello Xinjiang cinese, e’ noto per la sua bellezza mozzafiato. (Romadailynews.it)