Cina | Shanghai vanta 998 sedi regionali di multinazionali

Shanghai, 18 ott – (Xinhua) – Shanghai, l'hub finanziario della Cina e una popolare destinazione degli investimenti esteri, ospita attualmente 998 sedi regionali di multinazionali, ha dichiarato la Shanghai Foreign Investment Association. La municipalita' conta oltre 75.000 imprese a investimento estero, con un uso effettivo cumulativo di capitale estero che raggiunge i 350 miliardi di dollari. Tra queste, 258 imprese sono entrate nella classifica delle top 100 di Shanghai in quattro categorie chiave nel 2023, ovvero ricavi operativi, importazioni ed esportazioni totali, contributi fiscali e creazione di posti di lavoro, secondo l'annuncio dell'associazione relativo alle migliori imprese a investimento estero della citta'.

Cina : Shanghai - arrivati prodotti di alpaca Warmpaca per 7ma CIIE (2) - Shanghai, 14 ott – (Xinhua) – Le fondatrici di Warmpaca Ysabel Zea (a destra) e Ma Yuxia provano ad aprire un container di prodotti di alpaca per la settima edizione della China International Import Expo (CIIE) in un magazzino della COSCO Shipping a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 14 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

Cina : Shanghai - arrivati prodotti di alpaca Warmpaca per 7ma CIIE (1) - (Xin) Agenzia Xinhua. La settima edizione della fiera si terra’ dal 5 al 10 novembre a Shanghai. Shanghai, 14 ott – (Xinhua) – Questa foto mostra i prodotti di alpaca Warmpaca per la settima edizione della China International Import Expo (CIIE) in un magazzino della COSCO Shipping a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 14 ottobre 2024. (Romadailynews.it)

Cina : stabilimento Tesla Shanghai raggiunge traguardo di 3 mln di veicoli prodotti - Shanghai, 13 ott – (Xinhua) – Il tremilionesimo veicolo prodotto dalla Gigafactory di Tesla a Shanghai e’ uscito dalla linea di assemblaggio venerdi’, raggiungendo un nuovo traguardo nell’impegno dell’azienda statunitense a svilupparsi insieme al settore della nuova energia in Cina. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)