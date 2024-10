Romadailynews.it - Cina: funzionario, probabilmente ridurra’ ancora coefficiente riserva obbligatoria entro fine 2024

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – La banca centrale cinese sta valutando la possibilita’ di ridurre ildidi 0,25-0,5 punti percentuali al momento opportuno, prima delladel, a seconda della situazione della liquidita’ di mercato, ha dichiarato oggi Pan Gongsheng, governatore della Banca popolare cinese. La banca sta inoltre valutando la possibilita’ di ridurre di 0,2 punti percentuali il tasso d’interesse dei reverse repo a sette giorni, e di 0,3 punti percentuali quello delle operazioni di prestito a medio termine (MLF), ha dichiarato Pan in occasione della conferenza annuale del Financial Street Forum. Laha recentemente introdotto un pacchetto di misure finanziarie a sostegno dell’economia, e queste azioni politiche hanno ricevuto un riscontro positivo sia in patria che all’estero, secondo Pan.