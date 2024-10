Romadailynews.it - Cina: “capitale della porcellana” ospita fiera internazionale ceramica

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nanchang, 18 ott – (Xinhua) – La China Jingdezhen International Ceramic Expo 2024 ha preso il via oggi a Jingdezhen, rinomata in tutto il mondo come “”, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. L’area espositiva di quest’anno e’ stata ampliata del 33% rispetto all’anno scorso, raggiungendo i 140.000 metri quadrati. Comprende otto sezioni principali, tra cui marchi internazionali, forni rinomati e ceramiche artistiche. Oltre 1.100 espositori stanno presentando prodotti di marchi internazionali, forni tradizionali, imprese ceramiche e studi artistici locali di Jingdezhen. Ponendo l’accento sullo sviluppo integrato di commercio, investimenti e cultura, l’evento presenta marchi internazionali provenienti da 12 Paesi, tra cui Giappone, Germania e Stati Uniti.