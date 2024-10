Milanotoday.it - Ciclista investita e uccisa da una betoniera, chiusa l'indagine sull'assessore Granelli

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L'alla sicurezza (e in passato alla mobilità) del Comune di Milano, Marco, rischia il processo per omicidio colposo per la morte di Cristina Scozia,di 39 anni travolta da unail 20 aprile 2023 lungo la pista ciclabile in via Francesco Sforza all'angolo con