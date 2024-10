Ilfattoquotidiano.it - Ciclista investita e uccisa da una betoniera a Milano, chiuse le indagini: indagato anche l’assessore Granelli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Era il 20 aprile del 2023 quando unatravolse e uccise unain pieno centro a. La Procura diha notificato l’avviso di chiusura, in vista di un’eventuale richiesta di processo, per Marco, in qualità di ex assessore alla Mobilità, ora assessore alla Sicurezza del Comune di, per omicidio colposo per la morte della donna. Cristina Scozia, 39 anni, stava passando in bici su una ciclabile tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. Avvisi per la stessa accusa per l’autotrasportatore e due dirigenti comunali. L’accusa perriguarda presunte irregolarità nella realizzazione della pista ciclabile.