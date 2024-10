Ciclismo Milan vince oro inseguimento

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) 21.50 Jonathanha vinto l'oro nell'individuale ai Mondiali disu pista a Ballerup, in Danimarca. Il 24enne friulano ha anche stabilito il nuovo record del mondo in 3'59"153, battendo in finale il 21enne britannico Josh Charlton e strappandogli il primato, stabilito nel pomeriggio nelle qualificazioni.ha conquistato il primo oro iridato individuale della carriera, dopo quello a squadre a Roubaix nel 2021. Nel suo palmarès anche l'oro olimpico a Tokyo 2020, sempre a squadre.