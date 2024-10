Bergamonews.it - Chiusura al traffico di via Broseta, le modifiche alle linee Atb

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Bergamo. Atb comunica che, a causa dellaaldi via– tra via S.Antonino e piazza Pontida – per consentire il completamento dei lavori stradali per la posa di gas e acquedotto da parte di Unareti, d18 di domenica 20 ottobre e fino a termine dei lavori previsti per martedì 12 novembre, le5, 8, 9 e 10 subirannodi percorso. Le corse dirette da Porta Nuova a Loreto seguiranno il percorso normale fino a via Zambonate, quindi procederanno in via Moroni, via Palma il Vecchio, viae riprenderanno il percorso normale. Le corse da Loreto a Porta Nuova seguiranno il percorso normale fino a via, quindi procederanno in via Palma il Vecchio, via Previtali, via S.Bernardino, via Zambonate e riprenderanno il percorso normale.