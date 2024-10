Chiara Petrolini: ecco perché non andrà subito in carcere (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella giornata di giovedì 17 ottobre la Procura della Repubblica di Parma ha reso noto che il Tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente il ricorso presentato ed ha quindi disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver seppellito i suoi due figli nel giardino Parmatoday.it - Chiara Petrolini: ecco perché non andrà subito in carcere Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella giornata di giovedì 17 ottobre la Procura della Repubblica di Parma ha reso noto che il Tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente il ricorso presentato ed ha quindi disposto ilper, la 22enne accusata di aver seppellito i suoi due figli nel giardino

Chiara Petrolini - niente domiciliari : deve andare in carcere. «Ha continuato a mentire (anche alle amiche) dopo che è esploso il caso» - Alla fine è ufficiale. I domiciliari non bastano, Chiara Petrolini deve andare in carcere: lo ha deciso il tribunale del Riesame di Bologna che dopo l'udienza ha accolto l'appello... (Leggo.it)

Chiara Petrolini - il Riesame ha accolto l’appello della Procura : i giudici hanno disposto la custodia in carcere - Leggi anche–> Omicidio a Milano, ladro colpito a morte con le forbici dal titolare del bar «Io e Samuel abbiamo appreso la notizia e attendiamo di sapere quale sarà la decisione definitiva, qualora dovesse essere proposto ricorso per Cassazione dalla difesa di Chiara. L’esecuzione della misura al momento è sospesa e bisognerà attendere le motivazioni e il ricorso in Cassazione. (361magazine.com)

Neonati sepolti in giardino - disposto il carcere per Chiara Petrolini. Il fidanzato : “Una notizia che sarà difficile digerire” - La decisione però è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere le motivazioni e l'eventuale ricorso in Cassazione. (Bologna.repubblica.it)