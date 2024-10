Fanpage.it - Chiama il figlio “Lecco” in onore della città lombarda: “Per me è il posto più bello del mondo”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) A Geraldton, in Australia, una coppia ha deciso dire il"Lecco" in. Marlee Sice, la madre, aveva trascorso un anno indurante l'adolescenza, impegnata in uno scambio culturale. In quel periodo si era innamorata perdutamente dele aveva conosciuto tanti amici che sente ancora oggi.