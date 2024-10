Chi è Feysal Bonciani? Età, carriera e Instagram (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa sappiamo dell'attore e cantante Feysal Bonciani, dal musical alla partecipazione al programma Tale e quale show L'articolo Chi è Feysal Bonciani? Età, carriera e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Feysal Bonciani? Età, carriera e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cosa sappiamo dell'attore e cantante, dal musical alla partecipazione al programma Tale e quale show L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Feysal Bonciani - video intervista Tale e Quale Show 2024 : «Il mio battesimo nella tv italiana - sogno Michael Jackson» - Nel 2024 è stato confermato come Giuda per il musical Jesus Christ Superstar. Artista internazionale, ci ha raccontato la sua nuova avventura, l’amore per Michael Jackson, i giudici che teme, il musical in Italia. La sua carriera esplode nel 2014 quando il regista Tim Rice gli offre il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. (Spettacolo.eu)