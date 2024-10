Canili e gattili incontro con l’Enpa Valle Olona a Caronno Pertusella

Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Lunedì 21 dalle 20.30 alle 23 nella Biblioteca Civica di via Capo Sile asi terrà ungratuito “Canini e, aspetti burocratici e istituzionali” organizzato dal– Sede di Saronno – in collaborazione con il Comune di, come si svolge la giornata nei