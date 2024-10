Calcio, Zeman ricoverato a Pescara per ictus cerebrale: emiparesi al braccio destro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zdenek Zeman è ricoverato da martedì nella clinica Pierangeli per un ‘ictus cerebrale’. L’ex allenatore del Delfino Pescara 1936 presenterebbe una “emiparesi al braccio destro” ed è tenuto sotto stretta osservazione con accertamenti per valutare le sue capacità motorie e neurologiche. Zeman ha accusato un malore martedì scorso a Roma ed è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli di Pescara per una sospetta ischemia che poi si è rivelata un ictus. Il quadro clinico del 77enne resta grave, ma il tecnico non è in pericolo di vita.Nella sua carriera di allenatore di squadre in Serie A, Zeman ha traghettato il Pescara Calcio in prima serie tra il 2011 e il 2012. Il boemo 77enne sino a 7 mesi da ha allenato la Delfino Pescara 1936 costretto però a dimettersi per un precario stato di salute. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zdenekda martedì nella clinica Pierangeli per un ‘’. L’ex allenatore del Delfino1936 presenterebbe una “al” ed è tenuto sotto stretta osservazione con accertamenti per valutare le sue capacità motorie e neurologiche.ha accusato un malore martedì scorso a Roma ed è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli diper una sospetta ischemia che poi si è rivelata un. Il quadro clinico del 77enne resta grave, ma il tecnico non è in pericolo di vita.Nella sua carriera di allenatore di squadre in Serie A,ha traghettato ilin prima serie tra il 2011 e il 2012. Il boemo 77enne sino a 7 mesi da ha allenato la Delfino1936 costretto però a dimettersi per un precario stato di salute.

