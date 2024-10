Calcio: Pecchia "Parma oltre le aspettative, speriamo di finire in 11" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico dei ducali: "A Como sarà una bella partita, siamo due squadre diverse" Parma - "Si può giocare a Calcio in tanti modi, uno sviluppa quello in cui crede di più. Siamo due squadre che vogliono giocare, in maniera diversa. L'ho detto anche in settimana, domani sarà una bella partita perché s Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Pecchia "Parma oltre le aspettative, speriamo di finire in 11" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico dei ducali: "A Como sarà una bella partita, siamo due squadre diverse"- "Si può giocare ain tanti modi, uno sviluppa quello in cui crede di più. Siamo due squadre che vogliono giocare, in maniera diversa. L'ho detto anche in settimana, domani sarà una bella partita perché s

Calciomercato Parma - si spinge per l’arrivo di Kjaer in Emilia. La posizione di Pecchia - L’acquisto […]. Calciomercato Parma, Kjaer rimane la priorità dei crociati. Pecchia spinge per avere un difensore svincolato per rinforzare la squadra Secondo quanto riportato da Fantamaster, il calciomercato del Parma vede come priorità quella di rinnovare la difesa crociata visti gli ultimi infortuni: dove ad oggi il giocatore più ricercato dagli emiliani è l’ex Milan Kjaer. (Calcionews24.com)

Calciomercato Parma - pressing per Kjaer e Manolas. Trattativa in corsa dei crociati - […]. Ecco il punto. Calciomercato Parma, i crociati proveranno a prendere sia Kjaer che Manolas per potenziare al meglio la propria difesa Il Parma ha bisogno di solidità dietro, e il calciomercato svincolati stuzzica molto la dirigenza emiliana. Secondo quanto riportato oggi da Fantamaster, c’è il pressing dello stesso Parma sia per Manolas che per Kjaer. (Calcionews24.com)

Calcio : Parma. Krause Group sale al 99% società - esce Nuovo Inizio - Data esecuzione agli accordi sottoscritti tra le parti il 18 Settembre 2020 PARMA - Krause Group Italia, la società che controlla il Parma Calcio 1913, e Nuovo Inizio, la società che riunisce gli imprenditori parmigiani Guido Barilla, Giampaolo Dallara, Mauro Del Rio, Angelo Gandolfi, Marco Ferrari, . (Ilgiornaleditalia.it)