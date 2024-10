Calcio: Nazionale donne. Soncin convoca 30 azzurre per Malta e Spagna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per l'Italia due amichevoli in programma venerdì 25 a Roma e martedì 29 a Vicenza ROMA - Tre mesi dopo aver conquistato la qualificazione a Euro2025 la Nazionale femminile torna in campo per le amichevoli con Malta e Spagna, in programma venerdì 25 ottobre (ore 18.15, Rai Sport) al 'Tre Fontane' di Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale donne. Soncin convoca 30 azzurre per Malta e Spagna Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per l'Italia due amichevoli in programma venerdì 25 a Roma e martedì 29 a Vicenza ROMA - Tre mesi dopo aver conquistato la qualificazione a Euro2025 lafemminile torna in campo per le amichevoli con, in programma venerdì 25 ottobre (ore 18.15, Rai Sport) al 'Tre Fontane' di

Benevento - grande successo per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta - Tantissime le autorità civili, religiose e militari che hanno onorato l’evento della loro presenza: tra queste, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento,Tenente Colonnello Alessandro Puel, il Cappellano don Luigi Castiello, della delegazione di Benevento dell’Ordine di Malta, e il professor Giuseppe Doria, delegato dell’Ordine di Malta. (Anteprima24.it)

Benevento - grande successo per la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta - Meravigliosa la sinergia tra Acismom e Cisom che hanno illustrato le attività di primo soccorso per bambini e adulti. La città sannita è stata, infatti, tra le 35 piazze italiane interessate dall’evento. Ricordiamo che in Italia l’Ordine di Malta è costituito da tre Gran Priorati (Lombardia e Venezia per il Nord; Roma per il Centro e Napoli e Sicilia per il Sud) e da 29 Delegazioni ... (Anteprima24.it)

Benevento - domani si celebra la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta : membri e volontari in piazza Torre dalle 9 alle 19 - Ben 35 le pizze italiane interessate dall’evento; a Benevento i membri e i volontari dell’Ordine di Malta saranno in Piazza Federico Torre (nei pressi della Chiesa di San Bartolomeo) dalle 9 alle 19. . Una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili. (Anteprima24.it)