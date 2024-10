Calcio: ManCity. Guardiola "Felice per Tuchel, non ho deciso mio futuro" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il club non mi ha dato un termine entro il qaule decidere", dice l'allenatore spagnolo MANCHESTER (INGHILTERRA) - "In bocca al lupo e congratulazioni a Tuchel, è stato scelto per guidare l'Inghilterra, io sono qui da 9 anni e non posso che augurare il meglio alla nazionale". Così il tecnico del Man Ilgiornaleditalia.it - Calcio: ManCity. Guardiola "Felice per Tuchel, non ho deciso mio futuro" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Il club non mi ha dato un termine entro il qaule decidere", dice l'allenatore spagnolo MANCHESTER (INGHILTERRA) - "In bocca al lupo e congratulazioni a, è stato scelto per guidare l'Inghilterra, io sono qui da 9 anni e non posso che augurare il meglio alla nazionale". Così il tecnico del Man

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : ManCity. Guardiola "Felice per Tuchel - non ho deciso mio futuro" - Così il tecnico del Man . "Il club non mi ha dato un termine entro il qaule decidere", dice l'allenatore spagnolo MANCHESTER (INGHILTERRA) - "In bocca al lupo e congratulazioni a Tuchel, è stato scelto per guidare l'Inghilterra, io sono qui da 9 anni e non posso che augurare il meglio alla nazionale". (Ilgiornaleditalia.it)

Guardiola : «Se la Federcalcio inglese mi ha contattato? È stato scelto Tuchel - il resto non conta» - So da molto tempo della sua decisione di partire e so che è molto grato per il tempo trascorso qui. . Cosa ne pensi del dibattito sulla nazionalità dell’allenatore inglese? «Succede qualcosa, qualcosa su cui nessuno può intervenire o per cui nessuno può fare nulla. Si fa un gran parlare del futuro di Pep Guardiola al Manchester City. (Ilnapolista.it)

Calcio : Inghilterra. BBC - trattativa in corso Tuchel-Football Association - Il tedesco in pole per la panchyina dei 'tre leoni' LONDRA (INGHILTERRA) - Secondo il "The Times" Pep Guardiola è l'obiettivo numero 1 della Football Association e ci sarebbero già stati i primi contatti. La BBC conferma, ma fa risalire il sondaggio della FA con il tecnico catalano alla scorsa estat . (Ilgiornaleditalia.it)