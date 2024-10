Lapresse.it - Calcio, Kevin Strootman annuncia il ritiro

Il centrocampista olandese, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Cagliari e Genoa, ha ringraziato tutti i club dove ha militato in un post su Instagram. "Le carriere finiscono. Grazie!", il breve messaggio del 34enne, corredato dai loghi delle sue ex squadre.