Bresciatoday.it - Brescia-Sassuolo | Probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre alle 17:15, ilscenderà in campo allo stadio “Rigamonti” per affrontare ilnella sfida valida per la nona giornata di Serie B. La formazione di mister Maran è reduce dal pareggio esterno con il Mantova e in classifica si trova a quota 13 punti, due in meno dei