Bresciatoday.it - Brescia: Breackfast Reading Party al parco Pescheto

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Domenica mattina, ildiventa lo spazio dove fermarsi per leggere insieme: ospiterà il, momento di relax dedicato alla lettura in compagnia. La mattinata prende il via alle 9: per le 10 è prevista una colazione a base di torte fatte in casa e cibo