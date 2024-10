Borsa | Milano tiene a +02% con la moda in evidenza

Borsa: Milano tiene a +0,2% con la moda in evidenza (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Borse europee, dopo un avvio fiacco, si spostano in verde con il Ftse Mib che segna un +0,21% a 35.111 punti. la lente della giornata per l'Italia è ai rating di Fitch e S&P da cui non sono attesi cambiamenti. Lo spread si aggiorna ancora con il differenziale che scende sotto i 119 punti (118,8). Il rendimento del decennale cala a 3,4% Su di giri Moncler (+3,3%) con Brunello Cucinelli (+3,4%) Debole a Parigi Essilorluxottica (-0,5%) dopo la trimestrale. A Piazza Affari da segnalare poi la ripresa di St (+1,8%). A seguire Iveco (+1,7%) e Stellantis (+1,6%). Sul fronte opposto del listino i bancari che sono in negativo. Banco Bpm cede lo 0,93%, Bper lo 0,48%. Quotidiano.net - Borsa: Milano tiene a +0,2% con la moda in evidenza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le Borse europee, dopo un avvio fiacco, si spostano in verde con il Ftse Mib che segna un +0,21% a 35.111 punti. la lente della giornata per l'Italia è ai rating di Fitch e S&P da cui non sono attesi cambiamenti. Lo spread si aggiorna ancora con il differenziale che scende sotto i 119 punti (118,8). Il rendimento del decennale cala a 3,4% Su di giri Moncler (+3,3%) con Brunello Cucinelli (+3,4%) Debole a Parigi Essilorluxottica (-0,5%) dopo la trimestrale. A Piazza Affari da segnalare poi la ripresa di St (+1,8%). A seguire Iveco (+1,7%) e Stellantis (+1,6%). Sul fronte opposto del listino i bancari che sono in negativo. Banco Bpm cede lo 0,93%, Bper lo 0,48%.

