Borsa | Milano positiva in chiusura +047% sprint di Iveco

Quotidiano.net - Borsa: Milano positiva in chiusura (+0,47%), sprint di Iveco

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha chiuso in rialzo Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,47% a 35.204 punti. In attesa dell'aggiornamento sul rating italiano di S&P e Fitch lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso su nuovi minimi da 3 anni a 117,4 punti, con il r rendimento annuo in calo di 5,5 punti al 3,35% e quello tedesco di 2,7 punti al 2,18%. Maglia rosa è stata(+6,22%), sulla scia della trimestrale e soprattutto delle previsioni della rivale Volvo Ab (+3,51% a Stoccolma). Sono state premiate dai propri conti invece Cucinelli (+2,63%) e Ferragamo (+2,15%). La prima li ha diffusi nella vigilia achiusa, la seconda invece due giorni prima. Bene anche Moncler (+2,11%), che li presenterà il prossimo 29 ottobre. In rialzo Stellantis (+1,91%), su indiscrezioni di stampa della possibile cessione di un impianto prove a Yucca (Arizona).