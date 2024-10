Borsa | Europa contrastata insieme agli indici Usa Milano +025%

Borsa: Europa contrastata insieme agli indici Usa, Milano +0,25% (Di venerdì 18 ottobre 2024) Borse europee contrastate così come gli indici Usa nell'ultima seduta della settimana, che precede l'aggiornamento sull'Italia di S&P e Fitch. La migliore è Parigi (+0,34%), seguita da Milano (+0,25%) e Francoforte (+0,17%). In calo Madrid (-0,15%) e Londra (-0,71%). Prosegue il calo del greggio sotto la soglia dei 70 dollari (Wti -1,32% a 69,7 dollari al barile) mentre il gas (-0,42% a 39,49 euro al MWh) passa di mano a meno di 40 euro. A correre invece è l'oro +0,94% a 2.712 dollari l'oncia, che si mantiene sui massimi di sempre. Il taglio ai tassi della Bce rafforza il dollaro a 0,92 euro e 0,76 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 118 punti, restando sui minimi degli ultimi 3 mesi. Perde 5,,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,36%, mentre quello tedesco ne lascia sul campo 3 al 2,18%. Quotidiano.net - Borsa: Europa contrastata insieme agli indici Usa, Milano +0,25% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Borse europee contrastate così come gliUsa nell'ultima seduta della settimana, che precede l'aggiornamento sull'Italia di S&P e Fitch. La migliore è Parigi (+0,34%), seguita da(+0,25%) e Francoforte (+0,17%). In calo Madrid (-0,15%) e Londra (-0,71%). Prosegue il calo del greggio sotto la soglia dei 70 dollari (Wti -1,32% a 69,7 dollari al barile) mentre il gas (-0,42% a 39,49 euro al MWh) passa di mano a meno di 40 euro. A correre invece è l'oro +0,94% a 2.712 dollari l'oncia, che si mantiene sui massimi di sempre. Il to ai tassi della Bce rafforza il dollaro a 0,92 euro e 0,76 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 118 punti, restando sui minimi degli ultimi 3 mesi. Perde 5,,3 punti il rendimento annuo italiano al 3,36%, mentre quello tedesco ne lascia sul campo 3 al 2,18%.

