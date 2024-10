Bonus zanzariere 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti necessari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bonus zanzariere 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti richiesti. Il Bonus zanzariere del 2024 è concepito per promuovere l'installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa agevolazione fiscale, parte dell' EcoBonus già esistente, copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires ) per l'acquisto e l'installazione Feedpress.me - Bonus zanzariere 2024, ecco come funziona e quali sono i requisiti necessari Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024)richiesti. Ildelè concepito per promuovere l'installazione diche contribuiscano a migliorare l'efficienza energetica degli immobili. Questa agevolazione fiscale, parte dell' Ecogià esistente, copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires ) per l'acquisto e l'installazione

