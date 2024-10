Bce inflazione 2024 al 24% cala all' 19% nel 2025 e 2026

Quotidiano.net - Bce, inflazione 2024 al 2,4%, cala all'1,9% nel 2025 e 2026

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le attese diper ilnell'Eurozona sono al 2,4% mentre nelè previsto un calo all'1,9%. E' quanto emerge da un sondaggio della Bce tra gli operatori esperti di previsioni secondo cui le stime restano invariate ad eccezione di una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali per il, che riflette principalmente le aspettative di un calo dei prezzi del petrolio. Le stime del carovita a più lungo termine, ovvero per il 2029, rimangono invece al 2,0%. Restano inoltre sostanzialmente invariate anche le aspettative di crescita: gli intervistati si aspettavano una crescita del Pil in termini reali dello 0,7% nel, dell'1,2% nele dell'1,4% nel