Auto Bombardieri | Rischiamo di perdere industria metalmeccanica

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “dil’in questo Paese. Sta succedendo che chi ha garantito un pianole, impegni e investimenti non lo sta facendo e sta mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro”. Lo ha detto Pierpaolo, leader della UIL, a margine del corteo che ha portato 20mila persone in piazza a Roma, indetto dai sindacati per protestare contro la situazione dell’motive in Italia. “Sta succedendo che chi ha fatto grandi profitti, nel corso degli anni passati, anche grazie ai contributi dello stato, oggi disimpegna la propria attività nel Paese. Sta succedendo che il governo non interviene sul costo dell’energia e ieri tre aziende hanno chiuso per il costo dell’energia. Sta succedendo che nessuno dà risposte a questi lavoratori e lavoratrici, che hanno il mutuo da pagare e una famiglia sulle spalle”, ha spiegato