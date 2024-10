Sbircialanotizia.it - Analogue 3D: il ritorno del Nintendo 64 in versione moderna

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una manna per i retrogamer, in grado di funzionare con le cartucce originali migliorando la risoluzione fino a 4K Nonostante il lancio fosse originariamente previsto per il 2024, la tanto attesa console3D vedrà finalmente la luce nei primi mesi del 2025. Questo nuovo gioiello tecnologico, ispirato al leggendario64, sarà disponibile al