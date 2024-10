America’s Cup, New Zealand torna alla vittoria e allunga su Ineos (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo i due ko subiti nelle ultime due regate, il defender dell'America's Cup torna a dominare a Barcellona: la settima regata è di Emirates New Zealand, che si porta sul 5-2 dopo aver surclassato Ineos Britannia. I neozelandesi sono a 2 vittorie dal trionfo. Il sorpasso dei kiwi arriva nel primo lato e nella L'articolo America’s Cup, New Zealand torna alla vittoria e allunga su Ineos proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo i due ko subiti nelle ultime due regate, il defender dell'America's Cupa dominare a Barcellona: la settima regata è di Emirates New, che si porta sul 5-2 dopo aver surclassatoBritannia. I neozelandesi sono a 2 vittorie dal trionfo. Il sorpasso dei kiwi arriva nel primo lato e nella L'articoloCup, Newsuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

America’s Cup - New Zealand torna alla vittoria e allunga su Ineos - Il sorpasso dei kiwi arriva nel primo lato e nella prima virata, che […]. (Adnkronos) – Dopo i due ko subiti nelle ultime due regate, il defender dell'America's Cup torna a dominare a Barcellona: la settima regata è di Emirates New Zealand, che si porta sul 5-2 dopo surclassato Ineos Britannia malgrado la sua ottima partenza. (Periodicodaily.com)

America’s Cup - New Zealand torna alla vittoria e allunga su Ineos - I neozelandesi sono a 2 vittorie dal trionfo. La regataIl sorpasso […]. Alla settima regata il parziale è di 5-2 Dopo i due ko subiti nelle ultime due regate, il defender dell'America's Cup torna a dominare a Barcellona: la settima regata è di Emirates New Zealand, che si porta sul 5-2 dopo aver surclassato Ineos Britannia. (Sbircialanotizia.it)

Quando torna la America’s Cup? New Zealand-Ineos riparte da 4-2 : date - programma - orari - tv - L’evento è trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Diretta Live testuale: OA Sport. CALENDARIO PROSSIME REGATE AMERICA’S CUP Venerdì 18 ottobre Ore 14. La America’s Cup osserverà un giorno di riposo e tornerà in scena venerdì 18 ottobre, quando il programma prevede ... (Oasport.it)