Modenatoday.it - Allerta per le piene di Secchia e Panaro, chiudono le scuole di Modena

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le previsioni per sabato 19 ottobre hanno portato l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a diramare l’Rossa per criticità idraulica nel territorio di(è Arancione per i temporali) dove il livello idrometrico dei fiumi, già interessati dalle