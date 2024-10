Alimentazione, in 2023 più povertà, quasi 5 mln senza pasto completo ogni 2 giorni (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2023 sono 4,9 milioni gli italiani – ovvero l’8,4% della popolazione over 16 – che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. L’impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9 milioni di persone, cioè il 5,8% degli italiani sopra L'articolo Alimentazione, in 2023 più povertà, quasi 5 mln senza pasto completo ogni 2 giorni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nelsono 4,9 milioni gli italiani – ovvero l’8,4% della popolazione over 16 – che non hanno potuto permettersi undue. L’impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9 milioni di persone, cioè il 5,8% degli italiani sopra L'articolo, inpiù5 mlnproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

