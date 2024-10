Alimentazione, in 2023 più povertà, quasi 5 mln senza pasto completo ogni 2 giorni (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nel 2023 sono 4,9 milioni gli italiani – ovvero l’8,4% della popolazione over 16 – che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. L’impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9 milioni di persone, cioè il 5,8% degli italiani sopra Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nelsono 4,9 milioni gli italiani – ovvero l’8,4% della popolazione over 16 – che non hanno potuto permettersi undue. L’impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9 milioni di persone, cioè il 5,8% degli italiani sopra

Aumenta la povertà alimentare in Italia - nel 2023 quasi 5 milioni di italiani non aveva un pasto completo ogni due giorni - Tale peggioramento riflette la crescente vulnerabilità delle famiglie italiane, aggravata dall'erosione del potere d'acquisto e dall'insufficienza delle politiche adottate per contrastare il fenomeno. 452, infine Bologna al decimo con 20. 713 persone chiedere pacchi alimentari, Genova poco sotto con 43. (Agi.it)