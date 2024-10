Alfa | ‘Il Filo Rosso’? Sarà la colonna sonora degli ‘arrivederci’ dal treno

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “‘Ilè una canzone che fa riferimento alla leggenda asiatica secondo la quale due persone destinate a stare assieme sono legate tramite il mignolo da unrosso invisibile. Un modo per dire che se è destino è destino. A me piaceva dedicarla ai rapporti a distanza, perché in quei rapporti ilè un po’ più lungo e più difficile da mantenere”. A spiegarlo all’Adnkronos, in un’intervista a tu per tu, è, al secolo Andrea De Filippi, che presenta così il suo nuovo singolo in uscita in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 18 ottobre, su etichetta Artist First, dal titolo appunto ‘Il. “Nasce durante uno dei miei tanti viaggi in-rivela, classe 2000, artista multiplatino e reduce dal successo sanremese di ‘Vai!’-. Mi capita spesso di notare le persone che si salutano, una famiglia, una coppia.