Albania, "una sentenza già scritta": cosa succede ora ai migranti di Gjader (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Bangladesh e l'Egitto non possono essere considerati Paesi sicuri: il Tribunale non convalida i trattenimenti dei migranti a Gjader. Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di nessuno dei dodici migranti nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio a Gjader, in Albania. Il Bangladesh e l'Egitto non possono essere considerati Paesi sicuri, quindi il giudice della sezione per i diritti alla persona e immigrazione ha stabilito che dovranno tornare in Italia. migranti Albania, "sentenza già scritta": cosa succede ora (Ansa Foto) – notizie.com"C'era da aspettarsela. Questa procedura accelerata nasceva morta perché già sanzionata dalla Corte Ue e colpiva proprio il presupposto della provenienza da Paesi considerati sicuri". Così a Notizie.

