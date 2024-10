Affitti brevi, il codice identificativo nazionale è in ritardo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il processo si avanzamento del Cin procede con lentezza e rischia di compromettere la continuità operativa delle strutture ricettive Wired.it - Affitti brevi, il codice identificativo nazionale è in ritardo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il processo si avanzamento del Cin procede con lentezza e rischia di compromettere la continuità operativa delle strutture ricettive

Allarme affitti brevi - solo la metà ha ottenuto il Codice nazionale obbligatorio

Manca poco al 2 novembre, data nella quale entreranno in vigore le rilevanti sanzioni per chi affitta appartamenti e camere senza possedere il CIN, il Codice identificativo nazionale degli immobili turistici. Nonostante la loro progressiva crescita, i CIN rilasciati in provincia di Modena sono...

La corsa degli affitti brevi - +22% in un anno in città. Carnevali : «Valutare zone a numero chiuso»

I DATI. Ad agosto gli annunci sono saliti a 1.408, 3.714 in tutta la Bergamasca Carnevali: strumenti per governare il fenomeno. Fusini: problema sociale.

Bergamo - esplosione di affitti brevi turistici : +20% rispetto allo scorso anno - quasi 650 annunci in più

1432 annunci (il 60,2%) era pubblicato da host che gestiscono più alloggi. Un fenomeno da valutare per il suo impatto sociale, oltre che per l'impatto effettivo in termini di ricchezza e occupazione che apporta poi al territorio".